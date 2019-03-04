Создание сайта с платным контентом

Мы подготовили рейтинг агентств. Под него нужно создать сайт с 4 основными разделами: исследование, рейтинг, методология и контакты.

Исследование — инфографика + немного текста о состоянии рынка рекламных агентств в России.

Рейтинг — рейтинг агентств, в котором несколько полей доступны, но большая часть скрыты.

Методология – описание методологии исследования.

Информация об авторах и контакты.

На сайте должны быть реализованы возможности оплаты в 4 разных вариантах:

- заказать карточку агентства – за 5000₽ на почту приходят данные по одному агентству;

- открыть все исследование – за 15000₽ на почту приходит полный файл с рейтингом excel/pdf;

- купить годовую подписку – 20000₽, на почту приходит файл с полным исследованием и уведомление о том, что почтовый адрес заносится в базу клиентов, которые получат следующий рейтинг за 2019 год;

- заказать свое исследование – просто форма, в которой человек оставляет контакты и запрос.

Сайт должен получится минималистичным и функциональным.

Дедлайн – 25.03