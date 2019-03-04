Создание сайта с платным контентом

Дизайн2.Верстка 3.Натяжка на cms для управления сайтом Как там правильно скзать-конверсия и воронка продаж . В принципе менять все на этой платформе. В дальнейшем планируем для продвижения SEO/ ну,потом логотип.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы подготовили рейтинг агентств. Под него нужно создать сайт с 4 основными разделами: исследование, рейтинг, методология и контакты.
Исследование — инфографика + немного текста о состоянии рынка рекламных агентств в России.
Рейтинг — рейтинг агентств, в котором несколько полей доступны, но большая часть скрыты.
Методология – описание методологии исследования.
Информация об авторах и контакты.
На сайте должны быть реализованы возможности оплаты в 4 разных вариантах:
- заказать карточку агентства – за 5000₽ на почту приходят данные по одному агентству;
- открыть все исследование – за 15000₽ на почту приходит полный файл с рейтингом excel/pdf;
- купить годовую подписку – 20000₽, на почту приходит файл с полным исследованием и уведомление о том, что почтовый адрес заносится в базу клиентов, которые получат следующий рейтинг за 2019 год;
- заказать свое исследование – просто форма, в которой человек оставляет контакты и запрос.
Сайт должен получится минималистичным и функциональным.
Дедлайн – 25.03
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