Здравствуйте. Нужна адаптивная верстка сайта с нуля из PSD макета и натяжка верстки на WP Woocomerce. Техническое задание тут: [url=https://cloud.mail.ru/public/LkFh/xXj5LoPnM]https://cloud.mail.ru/public/LkFh/xXj5LoPnM[/url] Обращаю Ваше внимание на то, что нужна вся работа целиком так как указано в ТЗ. Бюджет: 4000 руб. Сроки: 7 дней. План ...