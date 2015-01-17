Дизайн главной и 6 внутренних страниц

Есть интернет-магазин на Webasyst Shop-script 5 (http://teremok.sm.ua), на бесплатной теме Nifty, собственноручно переделанной. Необходимо написать (очень желательно только на css) плавающие панели с правого и левого края при нажатии на которые разворачивался комментарий. Например как здесь - ...