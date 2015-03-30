Нарисовать блок для интернет магазина

Дизайн сайтовЗавершен18 заявок195 просмотров
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Нужно отрисовать блок "подарок к товару" в стиле сайте, макет как я это вижу есть, также есть PSD сайта

9 лет назад
kerr
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
nikitok951
28 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$5
1 день
Все отлично, спасибо!
Хороший заказчик. Спасибо.
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