Интерактивное меню и Аватар для группы ВКонтакте.

Приветствую тебя дезигнер. Нужно разработать дизайн лендинга согласно брифу и прототипу. Бриф прикрепил, прототип покажу скорее всего уже выбранному исполнителю. Задача не срочная, пока только присматриваюсь, исполнителя выберу ближе к концу недели. Указывайте цену, а так же примеры.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть группа, которая будет посвщена продаже мебели из италии.
Вот группа:
Dead line - 20/01/15
ЖДУ Ваши предложения.
Следующий шаг будет разработка для одноклассников и Фейсбука.
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