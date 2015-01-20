Интерактивное меню и Аватар для группы ВКонтакте.

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Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок190 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

есть группа, которая будет посвщена продаже мебели из италии.

Вот группа:

Dead line - 20/01/15

ЖДУ Ваши предложения.

Следующий шаг будет разработка для одноклассников и Фейсбука.

9 лет назад
murz-z-z
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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