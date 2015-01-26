Дизайн сайта, мебель на заказ

$93
Дизайн сайтовЗавершен39 заявок329 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

есть клиент, хочет так же

_dizkon.ru/images/contests/2014/06/04/538f43fb57e9b.80.jpg

это как концепт.

возможно, чуток изменим:

0) убрать таймер

0.5) название: ООО МебельПол

1) что мы делаем на заказ. (добавим или уберем пункты)

2) 9 причин заказать у нас - скорее всего уберем 1-2 пункта.

3) примеры наших работ - сделать просто слайдер без текста

4) убрать все что после карты в футере

ценник 6000р.

1000р предоплата

2000р после показа концепта

3000р после согласования

начать надо уже ср-чт. сразу оставляйте скайп

оплата wmr

Дизайн сайта
9 лет назад
yarik_39
Ярослав 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
pixelseo_ua
Андрей 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$93
3 дня
+1 к карме
Спасибо за работу, все хорошо!
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