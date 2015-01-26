Дизайн сайта, мебель на заказ

есть группа, которая будет посвщена продаже мебели из италии. Вот группа: Dead line - 20/01/15 ЖДУ Ваши предложения. Следующий шаг будет разработка для одноклассников и Фейсбука.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть клиент, хочет так же
_dizkon.ru/images/contests/2014/06/04/538f43fb57e9b.80.jpg
это как концепт.
возможно, чуток изменим:
0) убрать таймер
0.5) название: ООО МебельПол
1) что мы делаем на заказ. (добавим или уберем пункты)
2) 9 причин заказать у нас - скорее всего уберем 1-2 пункта.
3) примеры наших работ - сделать просто слайдер без текста
4) убрать все что после карты в футере
ценник 6000р.
1000р предоплата
2000р после показа концепта
3000р после согласования
начать надо уже ср-чт. сразу оставляйте скайп
оплата wmr
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