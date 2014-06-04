Дизайн сайта веб студии

ТЗ на дизайн для создания одностраничного сайта. Целевая аудитория сайта: владельцы среднего и крупного бизнеса, предоставители услуг. Сайт должен быть светлый, но вместе с тем стильный, деловой. Основной фон – картинка или фото в тему ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется нарисовать приличный дизайн для сайта веб студии. Прошу с ценами не перегибать.
- Похожие заказы
- $40Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт9 лет назад
есть группа, которая будет посвщена продаже мебели из италии. Вот группа: Dead line - 20/01/15 ЖДУ Ваши предложения. Следующий шаг будет разработка для одноклассников и Фейсбука.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно отрисовать блок "подарок к товару" в стиле сайте, макет как я это вижу есть, также есть PSD сайтаЗавершен9 лет назад
- $93
есть клиент, хочет так же _dizkon.ru/images/contests/2014/06/04/538f43fb57e9b.80.jpg это как концепт. возможно, чуток изменим: 0) убрать таймер 0.5) название: ООО МебельПол 1) что мы делаем на заказ. (добавим или уберем пункты) 2) 9 причин заказать у нас - скорее всего уберем 1-2 пункта. 3) примеры ...Завершен9 лет назад
- $100
В качестве ориентира, основной "скелет" такой kolizey-realty.com. Т.е. основные блоки меню и т.д., будут располагаться по такому же принципу, но дизайн хотелось бы поинтересней. Сроки – 5 днейДизайн сайтов46 заявокЗакрыт9 лет назад
Приветствую тебя дезигнер. Нужно разработать дизайн лендинга согласно брифу и прототипу. Бриф прикрепил, прототип покажу скорее всего уже выбранному исполнителю. Задача не срочная, пока только присматриваюсь, исполнителя выберу ближе к концу недели. Указывайте цену, а так же примеры.Завершен9 лет назад
надо сделать стартовую страницу для сайта на wordpress стартовая страница которая абсолютно нравится - http://youcase.ru/ содержание почти такое же. надо сделать так, что бы было похоже (ну или лучше) но не смотрелось как украденноеЗакрыт9 лет назад
- $230
Обновления дизайна сайта monarh-centr.ru с изменениями в наполнении сайта и верстка сайта без CMS на Html. Интересантам ТЗ на Почту.Закрыт9 лет назад
Произвести следующие работы - верстка и натяжка дизайна - написание 15 статей (14 по 2500 и 1 по 2000)Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт9 лет назад