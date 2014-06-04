Переделать страницу контактов

Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок248 просмотров
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http://www.ozon.com.ua/kontakty/

ЗАДАЧА: Нарисовать заново карту и сделать страницу понятной для всех посетителей.

Проблемы, которые нужно решить:

1) Показать на картах правильно – выставочные залы; - представителей в городе

2) Убрать с карты другие страны – Венгрию, Румынию, Россию, Молдову. Фактически, перерисовать заново карту. Карта должна быть только с территорией Украины.

3) Маркеры Одессы и Ильичевска закрывают названия этих городов – названия города на карте должно читаться без проблем.

4) Поставить фразу - Цена на товар единая для всей Украине – или фразой или каким-то значком.

5) Клиент, зайдя на страницу должен увидеть и адрес центрального офиса и часть карты Украины .

Детальное ТЗ прилагаю.

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9 лет назад
Yana_nana
Яна 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
allExclusive
Юрий 
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$40
2 дня
Предоплата заказчиком в виде 75% работы отправлена. Последние правки отказался делать, шантажирую меня арбитражем, плохими отзывами и всякими страшными штуками. Основные негативные моменты в работе: - забыл прочитать детальное ТЗ; - сделал работу за 20 минут, «на скорую руку». После получения первого варианта - я поняла, почему так быстро; - прислал работу без учета главной идеи и первый, второй и третий раз. - пришлось подсказывать элементарные вещи (использовать шрифт, который использован во всем сайте, представлять свой рисунок на разной ширине экрана… все то, что дизайнер сайтов и сам должен знать); - дизайнерский или художественный талант в моем проекте отсутствовал. В конечном итоге, мы нашли вариант, который устраивает меня, но Юрий отказался поменять форму маркеров, требуя и угрожая. За 40 у.е. хотела получить страницу, которая нравится мне визуально и отвечает главной идеи, но не компромиссный вариант «НУ ЛАДНО». Тем более одна веб страница контактов 40 уе!!! Не рекомендую исполнителя – спешит, не вникает, дизайнерский подход не включает. Сроки соблюдает - но качество хромает. Не всегда исполнитель, владеющий фотошопом и иллюстратором ДИЗАЙНЕР, помните!!!
Неуважительное отношение к исполнителю, неприкрытое хамство, абсолютный "игнор" договоренностей по срокам, безответственность, искажение фактов в публичных высказываниях. Сегодня на арене — Яна Кроча. Настоятельно рекомендую перед тем как работать с этим человеком учесть, что за хрупкой девичьей спиной стоит огромный коллектив — сеть региональных филиалов и малейшие правки в работе она заверяет с каждым сотрудником, каждого из филиалов в отдельности. Бесспорно весьма здорово, что Яна такая компанейская девушка, но на это тратится огромное количество времени, не предусмотренного сроками проекта. Таким образом с прискорбием констатирую: Яна грубо и цинично игнорирует правило 2.3.2 работы Сервиса, вопреки всякой логике и этике уважительных деловых отношений, произвольно растягивая согласованный обеими сторонами срок выполнения работы более чем в 6 раз, перекладывая ответственность за свою медлительность и нерешительность на Исполнителя. То есть иными словами она сколь угодно долго (сколько считает нужным) отсутствует в работе (избегает оперативных контактов в Skype: неоднократно отправлял ей запрос на авторизацию, не добавляет, общается исключительно на сайте, что, разумеется, очень удобно в случае вот такого разбирательства, и очень неудобно когда надо быстро связаться по работе), а изредка появляясь - может и нахамить, в ответ на попытку усовестить ее. Или такая ситуация: Вы получаете правки, вносите их в течение 20-30 минут и получаете отклик через... 72 часа. И так неоднократно. При том, что весь проект рассчитан на 48 часов. На момент написания отзыва и прекращения мной работы над проектом в одностороннем порядке, общее время работы над ним превысило заявленные сроки в восемь раз. Из лишних 336 часов — 36 — мои. Возникли обстоятельства: признаю, готов отвечать, хотя Яна утверждает что по срокам у нее ко мне претензий нет. Стараюсь быть объективным. В эти 36 часов, помимо прочего, входят все правки, коих было превеликое множество, и которые я усердно и безропотно (до момента проявления открытой дискриминации по этническому признаку в мой адрес) вносил в страницу. Общее время ожидания откликов от Заказчика за этот период составило 300 часов. Это почти 13 суток. 13 суток из 16, в проекте который был заключен "с прицелом" на пару суток (2). 13 суток за Яной заржавели. Это время, когда я ничего не делал (в рамках проекта, разумеется), по причине того, что у меня не было информации. У Вас есть лишние 300 часов? Тогда смело работайте с Яной, только учтите что в случае если Вы попробуете намекнуть, мол, дескать, уважаемая, пора бы и закругляться, она вдруг скажет Вам, что Вы "ноете". И что ее это нытье "раздражает". А потом она попросит "изменить цвет капелек". После загадочно исчезнет на сутки. Вернувшись, она подтвердит получение превьюшек, скажет что идет советоваться с коллегами и снова пропадет на сутки минимум, после чего появится и попросит вернуть цвета обратно + слегка удлинить капельки маркеров. И снова пропадет на сутки... Таким образом, резюмирую: Коммуникация - 0 баллов (не особо фильтрованная речь, временами в душе остается достаточно гадкий осадок) Постановка задачи - 2 балла Способность принимать самостоятельные решения - резко ограничена, практически парализована. Мораль: не рекомендую работать с этим человеком. Принял решение заблокировать работу по проекту, получив лишь 75 процентов оплаты (рад, что хоть так), ввиду того, что это не работа, а форменное издевательство. Так как переписку в отзыв выкладывать незаконно, упомяну лишь вскользь, без цитат, что, по итогу, мне были поставлены следующие диагнозы: отсутствие чувства стиля, вкуса, дизайнерских способностей как таковых, ну, и, в качестве завершающего удара, мне было указано, в уничижительном контексте, на мою национальную принадлежность. Дескать: "ну ты такой, что с тебя возьмешь"... Что это? По мне — так хамство чистой воды. Плюс: помноженное на неуверенность в себе, которая, как известно, сама порождает добавочное, защитное хамство. Не самое приятное сочетания для надежного делового партнера. Вам, Яна, желаю учиться работать с людьми по-людски, причем по возможности не только со своей командой и развивать умение брать на себя ответственность, раз Вы выступаете в качестве инициативного лица (формируете проект, выбираете и ведете переписку с исполнителем). Разумеется перед тем, как оставить этот отзыв я предложил Яне разойтись красиво и мирно, без того чтобы портить друг другу нервы, и получить в конце концов работу за потраченные 30 долларов и 16 дней. В ответ я увидел много скобочек и неадекватное веселье по поводу моей этнической принадлежности. Вот после этого отзыв стал уже делом принципа. Заработанных 29 долларов аккурат почти хватит для инициации процесса обжалования ответного отзыва от Яны, содержащего в себе исключительно эмоциональные субъективные суждения и клевету, что я непременно докажу в ходе разбирательства в Арбитраже.
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