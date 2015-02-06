Нужна доработать страницу товара (минимум работы)

Дизайн сайтовЗавершен8 заявок173 просмотра
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На примере этой стринцы:

http://www.post-01.com.ua/catalog/pozharnoe-i-avariyno-spasatelnoe-oborudovanie/rukava-stvoly-i-ustanovki-pozharotusheniya/pozharnye-rukava/pozharnyy-rukav-syntex-500.html

1. Добавить дополнительные фото к товару, ниже основного

2. Добавить возможность увеличения основной фотографии (лупу на основной картинке добавить).

3. Добавить видео в виде скриншота что бы смотрелось гармонично (имеется ввиду размер и место размещения).

4. Описание товара спрятать в табуляторы.

Название табуляторов: -технические характеристики; -сравнительные характеристики; -аксессуары; загрузки.

Озвучьте вашу стоимость и сроки.

9 лет назад
Yana_nana
Яна 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Leloo
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$20
2 дня
Спасибо Елене за работу и терпение))) Я из тех заказчиков, которые хотят получить стильные, скомпонованные со вкусом работы. На выходе получила то, что хотела, рекомендую!
Задание понятное, оплата быстрая. Очень довольна сотрудничеством.
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