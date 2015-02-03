Доступное жилье

Дизайн сайтовЗавершен6 заявок244 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт доступное жилье в г.Балаково

Ощущение от сайта — деловое, солидное, тональность в цвет логотипа - 1–2 отенка.

архива материалов — piyavit.ru/_o_nedv_balakovo.zip

главная страница уникальна и носит рекламный характер и входной характер - примерное расположение в материалах

разрешение — 1024х768; — контент по центру, по краям фон резиновый и без резких переходом.

вторая страница рабочая —

шапка с элементами главной страницы (усеченый вариант)

под шапкой горизонтальное меню.

горизонтальное меню одноранговое (ничего не выпадает)

под меню «хлебные крошки» (информационаая строка о нахождения клиента на данной странице)

середина в 2 колонки

Левая колонка — меню двухуровневое

Правая колонка - рабочее поле со следующими блоками:

блок поиска - выпадающие меню с полями - Тип недвижимости(1-2-3-4 и тд квартиры), Район - список районов, цена - 2 поля - от и до. образец приложится.

блок отображения квартир - в 2 колонки - картинка тимпа 100-100 + текст - и подробнее..

Подробнее - поля свойств квартир и дополнительные фото - образец приложится

Блок Анонса — с элементами — дата, заголовок, краткий текст, подробнее — и стиль ссылки на 1 элемент.

Список статей — с элементами — Заголовок, дата, краткий текст, ссылки внутри краткого текста (подробнее),

Статья — с элементами — заголовок, дата, основной текст, ссылки внутри статьи, подпись

Форма — Обратная связь — поля — е-маил, заголовок. текст, кнопка отправить.

Форма — Гостевая книга — типовой набор полей окрашенный в тональность сайта и форма добавления сообщений.

Пейджер внизу рабочего поля — его элементы — номерной список страниц и ссылка на первую и последнюю страницу,

ссылка на страницу вперед и назад, активная страница без ссылки — ссылки текстовые.

Все элементы можно посмотреть на официальном сайте препарата пиявит — www.piyavit.ru

Описано много, но это не сильно сложно.

подвал — предусмотреть горизонтальное меню, 2 счетчика 31–88, информация о компании — 2–3 строки, копирайты.

все меню и везде текстовые, шрифт стандартный, выделение меню стандартным элементом.

Стоимость дизайна и верстки = 3000 руб. стоимость отдельно дизайна = 2500 верстки 500 р.

сроки 3–5 дней.

9 лет назад
elmigo
Сергей 
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
DH-Group
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад
$35
5 дней
Быстро симпатично аккуратно, все замечания быстро и хорошо! Очень положительное сотрудничество!
Отлично поработали! Никакой "горячки" при работе. Чётко поставленное ТЗ и оплата без задержек - все это оставило лишь положительные впечатления от сотрудничества! Рекомендуем, как хорошего заказчика!
  • Похожие заказы

  • Нужна доработать страницу товара (минимум работы)

    На примере этой стринцы: http://www.post-01.com.ua/catalog/pozharnoe-i-avariyno-spasatelnoe-oborudovanie/rukava-stvoly-i-ustanovki-pozharotusheniya/pozharnye-rukava/pozharnyy-rukav-syntex-500.html 1. Добавить дополнительные фото к товару, ниже основного 2. Добавить возможность увеличения основной фотографии (лупу на основной картинке добавить). 3. Добавить видео в виде скриншота что бы смотрелось гармонично (имеется ввиду размер и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка дизайна для лэндинга.

    $40

    ТЗ на дизайн для создания одностраничного сайта. Целевая аудитория сайта: владельцы среднего и крупного бизнеса, предоставители услуг. Сайт должен быть светлый, но вместе с тем стильный, деловой. Основной фон – картинка или фото в тему ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта, мебель на заказ

    $93

    есть клиент, хочет так же _dizkon.ru/images/contests/2014/06/04/538f43fb57e9b.80.jpg это как концепт. возможно, чуток изменим: 0) убрать таймер 0.5) название: ООО МебельПол 1) что мы делаем на заказ. (добавим или уберем пункты) 2) 9 причин заказать у нас - скорее всего уберем 1-2 пункта. 3) примеры ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн посадочной страницы

    Приветствую тебя дезигнер. Нужно разработать дизайн лендинга согласно брифу и прототипу. Бриф прикрепил, прототип покажу скорее всего уже выбранному исполнителю. Задача не срочная, пока только присматриваюсь, исполнителя выберу ближе к концу недели. Указывайте цену, а так же примеры.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать главную страницу wordpress

    надо сделать стартовую страницу для сайта на wordpress стартовая страница которая абсолютно нравится - http://youcase.ru/ содержание почти такое же. надо сделать так, что бы было похоже (ну или лучше) но не смотрелось как украденное

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад