Сайт доступное жилье в г.Балаково

Ощущение от сайта — деловое, солидное, тональность в цвет логотипа - 1–2 отенка.

архива материалов — piyavit.ru/_o_nedv_balakovo.zip

главная страница уникальна и носит рекламный характер и входной характер - примерное расположение в материалах

разрешение — 1024х768; — контент по центру, по краям фон резиновый и без резких переходом.

вторая страница рабочая —

шапка с элементами главной страницы (усеченый вариант)

под шапкой горизонтальное меню.

горизонтальное меню одноранговое (ничего не выпадает)

под меню «хлебные крошки» (информационаая строка о нахождения клиента на данной странице)

середина в 2 колонки

Левая колонка — меню двухуровневое

Правая колонка - рабочее поле со следующими блоками:

блок поиска - выпадающие меню с полями - Тип недвижимости(1-2-3-4 и тд квартиры), Район - список районов, цена - 2 поля - от и до. образец приложится.

блок отображения квартир - в 2 колонки - картинка тимпа 100-100 + текст - и подробнее..

Подробнее - поля свойств квартир и дополнительные фото - образец приложится

Блок Анонса — с элементами — дата, заголовок, краткий текст, подробнее — и стиль ссылки на 1 элемент.

Список статей — с элементами — Заголовок, дата, краткий текст, ссылки внутри краткого текста (подробнее),

Статья — с элементами — заголовок, дата, основной текст, ссылки внутри статьи, подпись

Форма — Обратная связь — поля — е-маил, заголовок. текст, кнопка отправить.

Форма — Гостевая книга — типовой набор полей окрашенный в тональность сайта и форма добавления сообщений.

Пейджер внизу рабочего поля — его элементы — номерной список страниц и ссылка на первую и последнюю страницу,

ссылка на страницу вперед и назад, активная страница без ссылки — ссылки текстовые.

Все элементы можно посмотреть на официальном сайте препарата пиявит — www.piyavit.ru

Описано много, но это не сильно сложно.

подвал — предусмотреть горизонтальное меню, 2 счетчика 31–88, информация о компании — 2–3 строки, копирайты.

все меню и везде текстовые, шрифт стандартный, выделение меню стандартным элементом.

Стоимость дизайна и верстки = 3000 руб. стоимость отдельно дизайна = 2500 верстки 500 р.

сроки 3–5 дней.