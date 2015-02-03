На примере этой стринцы: http://www.post-01.com.ua/catalog/pozharnoe-i-avariyno-spasatelnoe-oborudovanie/rukava-stvoly-i-ustanovki-pozharotusheniya/pozharnye-rukava/pozharnyy-rukav-syntex-500.html 1. Добавить дополнительные фото к товару, ниже основного 2. Добавить возможность увеличения основной фотографии (лупу на основной картинке добавить). 3. Добавить видео в виде скриншота что бы смотрелось гармонично (имеется ввиду размер и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт доступное жилье в г.Балаково
Ощущение от сайта — деловое, солидное, тональность в цвет логотипа - 1–2 отенка.
архива материалов — piyavit.ru/_o_nedv_balakovo.zip
главная страница уникальна и носит рекламный характер и входной характер - примерное расположение в материалах
разрешение — 1024х768; — контент по центру, по краям фон резиновый и без резких переходом.
вторая страница рабочая —
шапка с элементами главной страницы (усеченый вариант)
под шапкой горизонтальное меню.
горизонтальное меню одноранговое (ничего не выпадает)
под меню «хлебные крошки» (информационаая строка о нахождения клиента на данной странице)
середина в 2 колонки
Левая колонка — меню двухуровневое
Правая колонка - рабочее поле со следующими блоками:
блок поиска - выпадающие меню с полями - Тип недвижимости(1-2-3-4 и тд квартиры), Район - список районов, цена - 2 поля - от и до. образец приложится.
блок отображения квартир - в 2 колонки - картинка тимпа 100-100 + текст - и подробнее..
Подробнее - поля свойств квартир и дополнительные фото - образец приложится
Блок Анонса — с элементами — дата, заголовок, краткий текст, подробнее — и стиль ссылки на 1 элемент.
Список статей — с элементами — Заголовок, дата, краткий текст, ссылки внутри краткого текста (подробнее),
Статья — с элементами — заголовок, дата, основной текст, ссылки внутри статьи, подпись
Форма — Обратная связь — поля — е-маил, заголовок. текст, кнопка отправить.
Форма — Гостевая книга — типовой набор полей окрашенный в тональность сайта и форма добавления сообщений.
Пейджер внизу рабочего поля — его элементы — номерной список страниц и ссылка на первую и последнюю страницу,
ссылка на страницу вперед и назад, активная страница без ссылки — ссылки текстовые.
Все элементы можно посмотреть на официальном сайте препарата пиявит — www.piyavit.ru
Описано много, но это не сильно сложно.
подвал — предусмотреть горизонтальное меню, 2 счетчика 31–88, информация о компании — 2–3 строки, копирайты.
все меню и везде текстовые, шрифт стандартный, выделение меню стандартным элементом.
Стоимость дизайна и верстки = 3000 руб. стоимость отдельно дизайна = 2500 верстки 500 р.
сроки 3–5 дней.
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