Отрисовать значки условного обозначения

Нужно создать (точнее, переделать) единое лицо/дизайн страниц в соцсетях для туристического сайта в сетях: FB (www.facebook.com/vash.gid.v.bavarii?ref=hl) + VK (http://vk.com/club55146075) Насчет дизайна. Можно попробовать исполнение в 2-х вариантах: - желто-черный (цвета флага Мюнхена) - бело-голубой (цвета флага Баварии) Можно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть значки http://www.marko-keyzi.ru/sovety/uslovnye-oboznacheniya/ но они очень нечеткие. Задача - отрисовать в векторе.
На выходе должно быть 12 картинок.
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