Создать дизайн для группы в соц. сетях

$50
Дизайн сайтовЗавершен6 заявок832 просмотра
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#1$50

Нужно создать (точнее, переделать) единое лицо/дизайн страниц в соцсетях для туристического сайта в сетях: FB (www.facebook.com/vash.gid.v.bavarii?ref=hl) + VK (http://vk.com/club55146075)

Насчет дизайна. Можно попробовать исполнение в 2-х вариантах:

- желто-черный (цвета флага Мюнхена)

- бело-голубой (цвета флага Баварии)

Можно вместо перечесления услуг в Мюнхене и Баварии (экскурсии, трансферы, сопровождение, лечение, отели, прокат авто и т.п.) придумать какой-то ёмкий слоган, призывающий людей к посещению Мюнхена.

Предпочтение будет тем, кто займется не только "лицом", но и продвижением групп.

9 лет назад
vwvodik
48 летГермания
14 лет в сервисе
Был
год назад
Победитель конкурса
Degami
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
#1
Всё отлично! Галима прекрасно сделала то, что оговаривали в ТЗ. Рекомендую, как ответственного исполнителя!
Алексей замечательный заказчик и приятный в общении человек! Подробное задание, своевременная оплата, консультации в процессе выполнения заказа. Благодарю за сотрудничество и рекомендую коллегам!
Заявки фрилансеров
Degami
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
#1
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