Создать дизайн для группы в соц. сетях

# 1 — $ 50

Нужно создать (точнее, переделать) единое лицо/дизайн страниц в соцсетях для туристического сайта в сетях: FB (www.facebook.com/vash.gid.v.bavarii?ref=hl) + VK (http://vk.com/club55146075)

Насчет дизайна. Можно попробовать исполнение в 2-х вариантах:

- желто-черный (цвета флага Мюнхена)

- бело-голубой (цвета флага Баварии)

Можно вместо перечесления услуг в Мюнхене и Баварии (экскурсии, трансферы, сопровождение, лечение, отели, прокат авто и т.п.) придумать какой-то ёмкий слоган, призывающий людей к посещению Мюнхена.

Предпочтение будет тем, кто займется не только "лицом", но и продвижением групп.