Дизайн и верстка странички регистрации на вебинар

вот шаблон http://themeforest.net/item/tellus-responsive-opencart-theme-for-bike-store/full_screen_preview/5312236 установка,русификация,доработка интерфейса,создание логотипа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужно сделать страничку регистрации на бесплатный вебинар.
Как пример, который нравится по дизайну - можно посмотреть вот эту страницу http://mirimanova.ru/poxydet/
Текстовка для страницы https://www.dropbox.com/s/h8ldxc6q5ytjx1v/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20500%20000%20%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%81.%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2.txt?dl=0
Желательно, чтобы у вас был опыт создания чего-то похожего (посадочных страниц с призывом оставить email). Если так, то в отклике на проект давайте ссылочки на такие вещи, сделанные вами. Это будет большим преимуществом.
Напишите Ваши условия по цене и срокам.
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