Доброго времени суток!

Нужно разработать дизайн лендинга для агентства недвижимости по структуре. Старый сайт http://gcufa.ru/

Логотипа будет использоваться старый. Исходников может не быть.

Компании 8 лет, на сайте нужна некоторая сдержанность и представительность. Не должно быть лиц с фотобанков, которые используются везде.

Бюджет 5000 рублей.

Ещё 1 момент. Сайта будет 2. Один по продаже/покупке квартир, на другом юридическая консультация по недвижимости. Из различий будут некотоые тексты, картинка на главной

Макеты:

https://moqups.com/rafatraid/x4y8XXBR/p:a488b10d4

https://moqups.com/rafatraid/x4y8XXBR/p:aae5fab4c