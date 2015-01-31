Создать новое меню и оформление для группы в Вконтакте

Спасибо Дмитрий! Очень хороший исполнитель, можно доверять как самому себе, всегда на связи, все делает четко и по ТЗ, все объяснит и расскажет (даже видео пособие снял, как пользоваться и наполнять). В общем продолжим сотрудничество! Всем рекомендую!