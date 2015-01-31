Создать новое меню и оформление для группы в Вконтакте

Нужно разработать дизайн шаблона для интернет-магазина с цветовыми тематиками (синий, зеленый, коричневый, фиолетовый) Страницы: - Главная - слайдер с акциями + популярные товары + сеотекст - Категория товаров - Страница товара - Корзина и оформление заказа ...
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Нужно создать новое меню и оформление для действующей группы ВК http://vk.com/nactavnik
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