Нужно сделать мобильную версию сайта доставки суши, но нужно сделать чтобы залить вручную меню с основного сайта (фото, описание, цены), то есть он должен иметь блюда которые можно заказать (корзина и оформление в стиле основного сайта) и получение заказов на почту.

Он не должен интегрироваться с основным сайтом, так как его сложно адаптировать под моб версию, потому что он повязан на модуле jbzoo что затрудняет работу с корзиной как мне ранее говорили исполнители с fl

Пример дизайна есть, немного нужно переделать под себя.

Нужно сделать за 3 дня, если есть готовые решения , которые можно под нас видоизменить то рассмотрим и такое