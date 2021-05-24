Верстка сайта и перенос на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок1804 просмотра

Нужно переверстать сайт и натянуть его на wordpressВот этот сайт http://travelviza.by/item/poland/Дизайн будет другой, он уже естьСайт должен остаться с тем же адресом

если готовы взяться, пишите сразу какие сроки и стоимость

WordPress
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