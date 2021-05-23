Нужно внести изменения на страницах сайта спецтехники
Сделать 3Д конструктор для сайта
Сайт: http://floors.kz/
написан на OpenCart.
Сайт занимается продажей напольных покрытий. Хотим сдеалть конструктор, чтобы клиенты могли выбрать ламинаты/подложки в интерьере.
Примерные сайты:
1. https://idesigner.tarkett.ru/ ( в идеальном варианте)
2. https://www.quick-step.ru/ru-ru/%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82/majestic/mj3551_%D0%B4%D1%83%D0%B1-%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B8 (RoomViewer)
3. https://otdelkino.ru/otdel_flooring/laminat/3d-konstruktor/
Заявки фрилансеров
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