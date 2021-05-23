Сделать 3Д конструктор для сайта

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Закрыт1 заявка1453 просмотра

Сайт: http://floors.kz/

написан на OpenCart.

Сайт занимается продажей напольных покрытий. Хотим сдеалть конструктор, чтобы клиенты могли выбрать ламинаты/подложки в интерьере.

Примерные сайты:

1. https://idesigner.tarkett.ru/  ( в идеальном варианте)

2. https://www.quick-step.ru/ru-ru/%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82/majestic/mj3551_%D0%B4%D1%83%D0%B1-%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B8 (RoomViewer)

3. https://otdelkino.ru/otdel_flooring/laminat/3d-konstruktor/

Opencart
4 года назад
akma_1810
Акмарал 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

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Петр
 
42 года
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