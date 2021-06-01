Посадить лендинг на вордперсс

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Завершен15 заявок1764 просмотра

Здравствуйте, есть дизайн https://www.figma.com/file/IlYDYMytPVRae1Uzk3ERJb/MAK-%D1%82%D0%B2?node-id=0%3A1

Нужно натянуть его на вордпресс

Оставляйте заявки,  приблизительное время и стоимость, спасибо

Node.jsWordPress
4 года назад
IgorChernenko
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Aleksov
25 лет
8 лет в сервисе
Был
8 дней назад
4 года назад
$200
7 дней
Все гуд, работаем не в первый раз, однозначно рекомендую :)
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Заявки фрилансеров

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