Для начала нужна базовая настройка на сайте стандартным функционалом, косметические правки, настройка оплаты и т.д. По согласованию возможно понадобятся правки по доработке. Каждый этап работ будет согласовываться как по срокам, так и по стоимости отдельно. ...
Посадить лендинг на вордперсс
Здравствуйте, есть дизайн https://www.figma.com/file/IlYDYMytPVRae1Uzk3ERJb/MAK-%D1%82%D0%B2?node-id=0%3A1
Нужно натянуть его на вордпресс
Оставляйте заявки, приблизительное время и стоимость, спасибо
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