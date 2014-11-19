Есть наработки элементов дизайна для сайта troykaperm.ru Но старый дизайнер куда-то пропал. Нужно продолжить и дорисовать в этом же стиле следующее: 1) troykaperm.ru/products/so... страницу с путевкой. Пожелания заказчика, чтобы все было ...