Требуется редизайн сайта OMT-RAO с акцентом на современный и удобный интерфейс. Необходимо улучшить пользовательский опыт и визуальную привлекательность. Ожидается создание нового дизайна, который будет соответствовать современным трендам и требованиям пользователей.
- $140Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется натяжка верстки на страницу каталога товаров, карточки товара, страница входа, обновление количества товаров в мини корзине на Woocommerce Тестовый сайт http://cr17644.tmweb.ru/ Натянуть верстку на страницу каталога http://cr17644.tmweb.ru/product-category/infuzionnaya-terapiya/shpritsy/ в 2 вариантах, таблицей ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт4 года назад
На сайте karton59.ru нужно сверстать в форме "Заявка на расчет" в Wordpress 3 поля http://prntscr.com/114pi5k: Вес, кг ползунок от 1кг до тонны Чекбокс или радио / в стиле айфон Выбор изображения или ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо натянуть на WordPress сайт http://adapt.armastek.ru (верстка на чистом html) Главная страница http://adapt.armastek.ru Внутренняя http://adapt.armastek.ru/page.html Выполнение проекта будем делить на части. Первая часть описана в ТЗ. Внимательно ознакомьтесь ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $130
Нужно доработать сайт на WordPress plitka159.ru/ ТЗ добавлено ниже. Желательно не использовать плагина, а написать корзинку и фильтры для товаров вручную. Но вариант с плагинами также приемлем. Цена договорная, оплата ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть наработки элементов дизайна для сайта troykaperm.ru Но старый дизайнер куда-то пропал. Нужно продолжить и дорисовать в этом же стиле следующее: 1) troykaperm.ru/products/so... страницу с путевкой. Пожелания заказчика, чтобы все было ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
На сайте http://www.pzpo.ru/ внести следующие изменения: 1) На страницах с кранами есть кнопка "Скачать опросный лист". http://www.pzpo.ru/products/kran-mostovoy-odnobalochnyy-podvesnoy/ При редактировании содержимого, опросный лист выбирается в виде файла. В свойствах содержимого выводится корректная ссылка, ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо сверстать макет и натянуть на Joomla 2.5 или Joomla 3.0 Требования к верстке: - кроссбраузерность: IE8+, Chrome, Opera, Firefox, Safari - валидность (соответствие стандартам W3) - Блочная верстка ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть самописный сайт troykaperm.ru/ ТЗ: 1) Изменить процесс покупки билетов Сейчас для Агента продаж: 1. Агент выбирает тур и дату 2. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть сайт pzpo.ru на битрикс. Необходимо выполнить ряд работ: 1. Создать поддомены для сайта для регионов + автоматическое определение региона для человека, переходящего на сайт. Количество регионов будет 17 штук, подробнее при ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть сайт http://vkrperm.ru/, тестовые сайты http://vkrperm.esy.es/oprosnye-listy и http://mobileworld.esy.es/ Поскольку джумла была установлена кривыми руками, в итоге две папки администратор, куча бд, кривой код и т.д. Необходимо сделать: 1. Установить ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходим человек, который грамотно напишет 19 текстов объемом от 2000-4000 тысяч символов под различные страницы сайта видео студии. Требования к тексту: 1. Текст должен быть SEO оптимизирован 2. Текст должен быть уникальным ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо на сайте http://vkrperm.esy.es/ : 1. Установить модуль sliders и настроить его отображение (Ссылка на модуль + инструкция http://joomlafox.ru/kopirajting/86-video-lessons/all-categories/core-enhancements/performance/cache/86-joomla-slajder-vnutri-statej) 2. Настроить слайдер на страничке новости. Скажем заходим на страницу ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт uralstalproekt.ru Проблема с ошибкой 404. При обработка неправильных страниц, например: uralstalproekt.ru/produc ошибка 404 отображается корректно. Но при запросах страницы uralstalproekt.ru/fsdfdsf/fdsfdsfs ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад