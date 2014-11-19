Helsboy

Максим Helsboy

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Редизайн ОМТ РАО

    $140

    Требуется редизайн сайта OMT-RAO с акцентом на современный и удобный интерфейс. Необходимо улучшить пользовательский опыт и визуальную привлекательность. Ожидается создание нового дизайна, который будет соответствовать современным трендам и требованиям пользователей.

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Натяжка верстки на Woocommerce

    Требуется натяжка верстки на страницу каталога товаров, карточки товара, страница входа, обновление количества товаров в мини корзине на Woocommerce Тестовый сайт http://cr17644.tmweb.ru/ Натянуть верстку на страницу каталога http://cr17644.tmweb.ru/product-category/infuzionnaya-terapiya/shpritsy/ в 2 вариантах, таблицей ...

    WooCommerce
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Натяжка непростого сайта на Wordpress

    Необходимо натянуть на WordPress сайт http://adapt.armastek.ru (верстка на чистом html) Главная страница http://adapt.armastek.ru Внутренняя http://adapt.armastek.ru/page.html  Выполнение проекта будем делить на части. Первая часть описана в ТЗ. Внимательно ознакомьтесь ...

    HTMLWordPress
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка сайта на WordPress

    $130

    Нужно доработать сайт на WordPress plitka159.ru/  ТЗ добавлено ниже. Желательно не использовать плагина, а написать корзинку и фильтры для товаров вручную. Но вариант с плагинами также приемлем.  Цена договорная, оплата ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать дизайн

    Есть наработки элементов дизайна для сайта troykaperm.ru Но старый дизайнер куда-то пропал. Нужно продолжить и дорисовать в этом же стиле следующее: 1) troykaperm.ru/products/so... страницу с путевкой. Пожелания заказчика, чтобы все было ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Внесение некоторых изменений на Bitrix

    На сайте http://www.pzpo.ru/ внести следующие изменения: 1) На страницах с кранами есть кнопка "Скачать опросный лист". http://www.pzpo.ru/products/kran-mostovoy-odnobalochnyy-podvesnoy/ При редактировании содержимого, опросный лист выбирается в виде файла. В свойствах содержимого выводится корректная ссылка, ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка и натяжка на Joomla

    Необходимо сверстать макет и натянуть на Joomla 2.5 или Joomla 3.0 Требования к верстке: - кроссбраузерность: IE8+, Chrome, Opera, Firefox, Safari - валидность (соответствие стандартам W3) - Блочная верстка ...

    Joomla
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ряд работ по сайту на Битрикс

    Есть сайт pzpo.ru на битрикс. Необходимо выполнить ряд работ: 1. Создать поддомены для сайта для регионов + автоматическое определение региона для человека, переходящего на сайт. Количество регионов будет 17 штук, подробнее при ...

    CSS
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ряд работ Joomla 2.5

    Есть сайт http://vkrperm.ru/, тестовые сайты http://vkrperm.esy.es/oprosnye-listy и http://mobileworld.esy.es/ Поскольку джумла была установлена кривыми руками, в итоге две папки администратор, куча бд, кривой код и т.д. Необходимо сделать: 1. Установить ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • SEO-тексты для сайта видеостудии

    Необходим человек, который грамотно напишет 19 текстов объемом от 2000-4000 тысяч символов под различные страницы сайта видео студии. Требования к тексту: 1. Текст должен быть SEO оптимизирован 2. Текст должен быть уникальным ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Внести правки на сайт Joomla 2.5

    Необходимо на сайте http://vkrperm.esy.es/ : 1. Установить модуль sliders и настроить его отображение (Ссылка на модуль + инструкция http://joomlafox.ru/kopirajting/86-video-lessons/all-categories/core-enhancements/performance/cache/86-joomla-slajder-vnutri-statej) 2. Настроить слайдер на страничке новости. Скажем заходим на страницу ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка 404 страницы

    Есть сайт uralstalproekt.ru Проблема с ошибкой 404. При обработка неправильных страниц, например: uralstalproekt.ru/produc ошибка 404 отображается корректно. Но при запросах страницы uralstalproekt.ru/fsdfdsf/fdsfdsfs ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

cheatmode
Денис 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Ряд работ Joomla 2.5
Joomla
Рад сотрудничеству.
Очень грамотный и ответственный специалист. Все сделал, как надо. Приятен в общении. Рекомендую данного исполнителя!
Ответный отзыв
porfeus
Денис 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Настройка 404 страницы
Понравилось работать с Максимом! Надежный, приятный заказчик. Спасибо!
Отлично выполнил поставленную задачу. Быстро и без нареканий. В конце ответил на некоторые вопросы. Очень доволен работой. Рекомендую данного исполнителя к сотрудничеству. Спасибо еще раз огромное.
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