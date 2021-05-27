Нужно наполнить шаблон информацией с моих сайтов и немного подредактировать шаблон под меня,ссылки на сайты и шаблон предоставлю,все подробности в лс,по цене договоримся
Откорректировать информацию на сайте (в Битрикс)
Нужна помощь с размещением информации на сайте в Битрикс.
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