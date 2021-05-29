Натянуть дизайн сайта с функционалом на Divi в Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок2064 просмотра

Требуется натянуть готовый дизайн сайта на Wordpress, с функционалом Divi для возможности самостоятельного редактирования.

Интересует именно DIVI, а не какой либо его аналог!

Дизайн главной страницы выглядит вот так: https://drive.google.com/file/d/1DUR5QnvjpkJ9rb4RpDvm3dAfoitOlOQZ/view?usp=sharing

Просьба сориентировать по бюджету и срокам.

WordPress
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PRammer
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