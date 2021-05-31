Добрый день. На главной странице, если можно, поработать с каталогом, сделав его более удобным, добавив подпункты.
Интегрировать верстку на модх
Нужно интегрировать готовую верстку лендинга на модх. Домен и хостинг предоставим. Начать надо как можно скорее.
- при клике на мессенджеры, должны открываться соответствующие чаты
- на мобильном при клике на телефон - открывается набор номера для звонка
- типовые проекты
- название
- Габариты:
- Общая площадь:
- Жилая площадь:
- Всего комнат:
- Спальных комнат:
- Санузел:
- описание
- фотографии
- Выполненные проекты
- название дома
- фотографии
- скачать презентацию - файл на скачку предоставим
- карточка товара должна подгружаться аяксом
- если типовых проектов 6, то кнопку “показать еще” скрываем, если больше, то появляется и при клике на нее по 6 шт подгружается
Если кнопка нажата на карточке дома, то в форму должно передаваться название дома.
Письма падают на почту, в них должна быть информация: какая форма была заполнена (бесплатная консультация, ипотека, кредит и тд...) и все заполненные поля, + валидация введенных данных, ну и защититься от спама надо как-то
Интересует ваше время и стоимость + реализованные проекты для примера. Работаем по безопасной сделке.
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