Интегрировать верстку на модх

Нужно интегрировать готовую верстку лендинга на модх. Домен и хостинг предоставим. Начать надо как можно скорее.

при клике на мессенджеры, должны открываться соответствующие чаты

на мобильном при клике на телефон - открывается набор номера для звонка

типовые проекты название Габариты: Общая площадь: Жилая площадь: Всего комнат: Спальных комнат: Санузел: описание фотографии

Выполненные проекты название дома фотографии

скачать презентацию - файл на скачку предоставим

карточка товара должна подгружаться аяксом

если типовых проектов 6, то кнопку “показать еще” скрываем, если больше, то появляется и при клике на нее по 6 шт подгружается

Формы отправляются аяксом. После отправки формы поля очищаются, спасибка вылазит.

Если кнопка нажата на карточке дома, то в форму должно передаваться название дома.

Письма падают на почту, в них должна быть информация: какая форма была заполнена (бесплатная консультация, ипотека, кредит и тд...) и все заполненные поля, + валидация введенных данных, ну и защититься от спама надо как-то

Интересует ваше время и стоимость + реализованные проекты для примера. Работаем по безопасной сделке.