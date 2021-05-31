Интегрировать верстку на модх

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Закрыт3 заявки927 просмотров

Нужно интегрировать готовую верстку лендинга на модх. Домен и хостинг предоставим. Начать надо как можно скорее.

  • при клике на мессенджеры, должны открываться соответствующие чаты
  • на мобильном при клике на телефон - открывается набор номера для звонка
  • типовые проекты

    • название
    • Габариты:
    • Общая площадь:
    • Жилая площадь:
    • Всего комнат:
    • Спальных комнат:
    • Санузел:
    • описание
    • фотографии
  • Выполненные проекты

    • название дома
    • фотографии
  • скачать презентацию - файл на скачку предоставим
  • карточка товара должна подгружаться аяксом
  • если типовых проектов 6, то кнопку “показать еще” скрываем, если больше, то появляется и при клике на нее по 6 шт подгружается
Формы отправляются аяксом. После отправки формы поля очищаются, спасибка вылазит.

Если кнопка нажата на карточке дома, то в форму должно передаваться название дома.

Письма падают на почту, в них должна быть информация: какая форма была заполнена (бесплатная консультация, ипотека, кредит и тд...) и все заполненные поля, + валидация введенных данных, ну и защититься от спама надо как-то

Интересует ваше время и стоимость + реализованные проекты для примера. Работаем по безопасной сделке.

4 года назад
numdragon
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