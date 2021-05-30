Настроить (найти проблемму) с jQuery dateTimePicker на сайте wordpress

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Добрый день.

Есть сайт сделан на wordpress c темой 'POFO' и плагином 'RnB woocommerce'.

В плагине используется jQuery datetimepicker для выбора даты и времени начала и конца аренды.

Этот  jQuery конфликтует с темой, поле выбора дат работает нормально, а в поле выбора времени не прокрутка вверх вниз  по модальному окну.

Все лишние плагины отключал, проблема точно в теме. Со стандартными темами (twentyseven) все работает нормально.  

Вышлю файл импорта ".wpress" (All in one wp migration) заинтересованному фрилансеру, для изучения.

jQueryWooCommerceWordPress
4 года назад
lonelywalker
Тарас 
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2 года назад

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Артём
 
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3 года назад
4 года назад