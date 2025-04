Настроить (найти проблемму) с jQuery dateTimePicker на сайте wordpress

Добрый день.

Есть сайт сделан на wordpress c темой 'POFO' и плагином 'RnB woocommerce'.

В плагине используется jQuery datetimepicker для выбора даты и времени начала и конца аренды.

Этот jQuery конфликтует с темой, поле выбора дат работает нормально, а в поле выбора времени не прокрутка вверх вниз по модальному окну.

Все лишние плагины отключал, проблема точно в теме. Со стандартными темами (twentyseven) все работает нормально.

Вышлю файл импорта ".wpress" (All in one wp migration) заинтересованному фрилансеру, для изучения.