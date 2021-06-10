Перенести и сделать копию сайта на WP

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Завершен3 заявки1470 просмотров

Есть сайт на wp (хостинг  beget), все доступы к нему есть.

Нужно скопировать его на другой хостинг (тоже в beget) в двух экземплярах и прилинковать домены (домены на nic лежат).

WordPress
4 года назад
gwogo
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Lookz1
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва(-1)
4 года назад
$20
1 день
Все оперативно сделано, рекомендую все ок!
Все отлично. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Lookz1
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва(-1)
4 года назад
Андрей
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дубовик
 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад