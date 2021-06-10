Разработка сайта на CMS Bitrix, верстка готова. ТЗ кандидатам. Приоритет тем, кто быстрее ответит. Долгосрочное сотрудничество. Много интересных проектов. Оплата вовремя. Адекватный, компетентный заказчик. ...
Перенести и сделать копию сайта на WP
Есть сайт на wp (хостинг beget), все доступы к нему есть.
Нужно скопировать его на другой хостинг (тоже в beget) в двух экземплярах и прилинковать домены (домены на nic лежат).
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