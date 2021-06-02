Нужно создать товарный фид на сайте Bitrix. Только профессионалы программисты в Битрикс
Разработка сайта на CMS Битрикс
Разработка сайта на CMS Bitrix, верстка готова.
ТЗ кандидатам.
Приоритет тем, кто быстрее ответит.
Долгосрочное сотрудничество. Много интересных проектов. Оплата вовремя. Адекватный, компетентный заказчик.
При ответе присылайте свои кейсы по теме с пометкой анти-спам "битрикс".
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