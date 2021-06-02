Разработка сайта на CMS Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок1444 просмотра

Разработка сайта на CMS Bitrix, верстка готова.

ТЗ кандидатам.

Приоритет тем, кто быстрее ответит.

Долгосрочное сотрудничество. Много интересных проектов. Оплата вовремя. Адекватный, компетентный заказчик.

При ответе присылайте свои кейсы по теме с пометкой анти-спам "битрикс".

4 года назад
partner430
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