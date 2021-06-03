Сверстать и натянуть на сайт, включая мобильную версию на Joomla

У нас есть сайт на Joomla (Joomshopping) - Конкордияэлектро.рф, с каталогом, корзиной.

Нам нужно сделать редизайн с добавлением нового функционала.

Проще это всё делать на базе действующего сайта, чтобы не делать с нуля корзину и каталог.

Предоставлю исходники нового дизайна, важно придерживаться его полностью.

Его необходимо сверстать и натянуть на сайт, включая мобильную версию (макеты для нее тоже есть).

В некоторых частых меняется не только дизайн, но и функционал, в сравнении с текущей версией сайта.

Важный момент - сайт мультиязычный. В новых макетах нет иконки выбора языка. Но обязательно размещаем ее. Можно перед меню например, но такой нормальный флажок, чтобы не слишком мелкий, и по стилю не как в старом сайте, а более закругленный, аккуратный.

Также важно - нам нужно сохранить из каталога гольфкары-электроавтобусы и грузовики вместе с их опциями, сохранить урлы.