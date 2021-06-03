Добрый день! Ищу профи кто работает на Drupal Необходимо создать сайт со следующими функциями. 1.установка движка и шаблона на хостинг 2. Конфигурация Drupal: =мульти язычность с определением языка ...
Сверстать и натянуть на сайт, включая мобильную версию на Joomla
У нас есть сайт на Joomla (Joomshopping) - Конкордияэлектро.рф, с каталогом, корзиной.
Нам нужно сделать редизайн с добавлением нового функционала.
Проще это всё делать на базе действующего сайта, чтобы не делать с нуля корзину и каталог.
Предоставлю исходники нового дизайна, важно придерживаться его полностью.
Его необходимо сверстать и натянуть на сайт, включая мобильную версию (макеты для нее тоже есть).
В некоторых частых меняется не только дизайн, но и функционал, в сравнении с текущей версией сайта.
Важный момент - сайт мультиязычный. В новых макетах нет иконки выбора языка. Но обязательно размещаем ее. Можно перед меню например, но такой нормальный флажок, чтобы не слишком мелкий, и по стилю не как в старом сайте, а более закругленный, аккуратный.
Также важно - нам нужно сохранить из каталога гольфкары-электроавтобусы и грузовики вместе с их опциями, сохранить урлы.
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