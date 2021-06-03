Здравствуйте. Необходимо подключить возможность пополнения баланса через QIWI,ЮMoney на движке EGP V3. Настройки вывести в админ панель. P.S Работа только через гаранта
Сервис электронных визиток на Drupal
Добрый день!
Ищу профи кто работает на Drupal
Необходимо создать сайт со следующими функциями.
1.установка движка и шаблона на хостинг
2. Конфигурация Drupal:
=мульти язычность с определением языка по гео
=защита от взлома
=баланс клиента (для донататион=пожертвования )
=интеграция платежной системы по согласованию
=API
3.генерация визитки для печати в типографии в пдф два вида вертикальная и горизонтальная
4.вывод фото новых зарегистрированных на главной странице
5.личный кабинет:
после регистрации клиент попадает на форму и заполняет свои данные фио+ник нейм
добавление соц сетей(вк/инста/фэйсбук/телеграмм/ + ползунок отображать соцсети на главной страничке да /нет и если не заполнено то не отображает
грузит фото(лимит на загрузку фото 5мб) (если нет фото по умолчанию встает базовая фотка) (размер фото должно адаптироваться под все устройства
поле текст "О себе" клиент рассказывает о себе при желании (если поле не заполнено текст не отображается )
ползунок скрыть фио (тогда отображает только имя)
ползунок скрыть ник
после заполнения данных попап сообщение «ура ты супер»
страница история зачислений/вывода средств
кнопка посмотреть свою карточку
кнопка поделиться своей карточкой
карточка клиента для всех других:
фото адаптивное по середине
Фио или ник (если ползунок стоит отображать)
ссылки соц сети клиента (если ползунок стоит отображать)
о себе
под карточкой форма пожертвования с суммами 100/200/300/500/1000 больше
QR код + поделиться своей страничкой
иконки поделиться страничкой
Заявки фрилансеров
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