Наладка работы торговой площадки digiseller.com с сайтом на CMS Joomla

Добрый день

Кратко суть задачи. Есть плагин для Joomla https://extensions.joomla.org/extension/digiseller/ который позволяет выводить товары из площадки digiseller.com

Вот он в "работе" http://unlimkeys.com/shop.html

исполняемый файл у него www.digiseller.ru/store/digiseller-api.js.asp?seller_id=

все делается на сервере www.digiseller.ru, а потом транслируется на сайт

Необходимо найти решение, как можно эти товары разложить по категориям, задать им мета-теги, заголовки H1 и тд и тп - по сути придать функционал обычного интернет магазина

Сайты примеры, которые отражают суть:

https://vip.mydigiseller.ru/ (сайт на WP)

https://demo15.scriptberry.ru/ (самопис)