Перевод сайта из Tilda в WordPress

У нас есть сайт на Joomla (Joomshopping) - Конкордияэлектро.рф, с каталогом, корзиной. Нам нужно сделать редизайн с добавлением нового функционала. Проще это всё делать на базе действующего сайта, чтобы не делать с нуля ...