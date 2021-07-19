Сначала просто заказ не приходил на почту, но потом удалили часть областей/регионов и стран, потом восстановили из бекапа как было, но что то уже не как было стало и выпадающее меню с областями/регионами не выпадает ...
Вордпресс - оптимизация скорости загрузки
Необходимо проработать загрузку сайта в зеленую зону
https://developers.google.com/
Сайт в личку
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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