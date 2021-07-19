Вордпресс - оптимизация скорости загрузки

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Завершен3 заявки1899 просмотров

Необходимо проработать загрузку сайта в зеленую зону

https://developers.google.com/

Сайт в личку

WordPress
4 года назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
4 года назад
$30
32 дня
Алексей настроил оптимизцию сайта. Очень терпелив и внимателен. Работаем не первый раз.
Все хорошо, работаем не первый раз. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
4 года назад
Марьяна
 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
62 отзыва
4 года назад
Дмитрий
 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
39 отзывов
4 года назад