Ищем технических специалистов для написания о ХАЙ-ЭНД аудиотехнике. Выполните тестовое задание для оценки профессионализма. Предпочтение авторам с образованием из радиотехнических вузов. Возможность приезда на аудиоэкспертизу в Санкт-Петербурге является плюсом.
Материал по экономике и финансам предприятия.
Задача: Требуется написать статью по экономике и финансам предприятия.
Объем текста: от 6000 до 16000 знаков.
Нужен специалист, имеющий практический опыт работы в области экономики.
Требуемая уникальность: 100% по text.ru
Целевая аудитория: экономисты, финансисты реального сектора экономики (коммерческие организации различных видов деятельности.
Цель текста: предоставить алгоритм действий по повышению эффективности работы.
Дополнительная информация. Материал должен быть практикоориентированным и составляться по системе постановка проблемы-алгоритм решения проблемы-результат. Переписывание теории не интересно! Текст должен быть разделен на абзацы, обязательны подзаголовки, введение, заключение, аннотация, ключевые слова.
Заявки фрилансеров
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