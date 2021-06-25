Материал по экономике и финансам предприятия.

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Закрыт3 заявки324 просмотра

Задача: Требуется написать статью по экономике и финансам предприятия.

Объем текста: от 6000 до 16000 знаков.

Нужен специалист, имеющий практический опыт работы в области экономики.

Требуемая уникальность: 100% по text.ru

Целевая аудитория: экономисты, финансисты реального сектора экономики (коммерческие организации различных видов деятельности.

Цель текста: предоставить алгоритм действий по повышению эффективности работы.

Дополнительная информация. Материал должен быть практикоориентированным и составляться по системе постановка проблемы-алгоритм решения проблемы-результат. Переписывание теории не интересно! Текст должен быть разделен на абзацы, обязательны подзаголовки, введение, заключение, аннотация, ключевые слова.

4 года назад
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