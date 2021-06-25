В проект нужны копирайтеры с медицинским образованием или те, кто специализируется на теме стоматологических услуг. Необходимы тексты-описания для услуг стоматологии. Требования: инфостиль, лаконичность, без воды, без пугалок для потенциального клиента. Важно, чтобы прочитав текст, у клиента не осталось вопросов о том, что представляет собой услуга, что с ним будут делать, а возникло желание позвонить и записаться именно к нам. Текст должен быть структурированным, разбитым на подзаголовки, абсолютно понятным, без терминов, от которых закипает мозг.

Стоимость - 220 рублей за 1000 знаков. Если кандидат устроит, можем пересмотреть стоимость в сторону увеличения. Объем работы большой, примем в команду нескольких копирайтеров.

Прошу потенциальных кандидатов прислать на рассмотрение свои работы по теме СТОМАТОЛОГИИ. Далее вам будет предложено ознакомиться с ТЗ и выполнить тестовое задание, которое будет оплачено по указанной стоимости.