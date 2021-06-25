Написать тексты на английском языке

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Закрыт6 заявок395 просмотров

Добрый день!

Нам нужно написать около 50 000 знаков без пробелов на английском языке. Тема игры на анроид, игры на компьютер, игры по мультикам.

Большая просьба отвечать с указанием сколько знаков в день пишите и какую желаете оплату.

4 года назад
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