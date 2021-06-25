Ищем технических специалистов для написания о ХАЙ-ЭНД аудиотехнике. Выполните тестовое задание для оценки профессионализма. Предпочтение авторам с образованием из радиотехнических вузов. Возможность приезда на аудиоэкспертизу в Санкт-Петербурге является плюсом.
Написать тексты на английском языке
Добрый день!
Нам нужно написать около 50 000 знаков без пробелов на английском языке. Тема игры на анроид, игры на компьютер, игры по мультикам.
Большая просьба отвечать с указанием сколько знаков в день пишите и какую желаете оплату.
Заявки фрилансеров
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