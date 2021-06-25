Ищем технических специалистов для написания о ХАЙ-ЭНД аудиотехнике. Выполните тестовое задание для оценки профессионализма. Предпочтение авторам с образованием из радиотехнических вузов. Возможность приезда на аудиоэкспертизу в Санкт-Петербурге является плюсом.
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Требуется сделать копирайт для нашего сайта на основе сайта - https://fresco.od.ua/
Проекты домов и квартир описывать не нужно.
Заявки фрилансеров
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