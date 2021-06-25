Требуется написать статью по экономике и финансам предприятия объемом от 6000 до 16000 знаков. Нужен специалист с практическим опытом. Текст должен быть уникальным (100% по text.ru) и ориентирован на экономистов и финансистов. Статья должна содержать практические алгоритмы повышения эффективности работы, быть разбита на абзацы с подзаголовками, включать введение, заключение, аннотацию и ключевые слова.