Написать текст на тему недвижимости

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Завершен5 заявок1354 просмотра

Возможно долгосрочное сотрудничество. Тексты на немецком нужно прогонять через гугл переводчик и превращать в читабельный текст на русском. Встречается специфическая терминология на тему недвижимости Германии. Я буду подсказывать, как тот или иной термин перевести на русский язык. Если мне понравится ваш стиль, цена и мне будет комфортно с вами сотрудничать, то работу буду подкидывать периодически. 

Пробный текст: https://www.bfw-newsroom.de/neues-baugb-in-kraft-getreten/

Пишите, обсудим

4 года назад
heschele
42 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

reginamregina
Регина 
26 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$4
1 день
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик! Четко поставленная задача, ответы на возникающие вопросы и быстрая оплата. Надеюсь на длительное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Гюльнара
 
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Яра
 
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Была
4 года назад
4 года назад
reginamregina
Регина 
26 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад

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