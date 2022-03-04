Возможно долгосрочное сотрудничество. Тексты на немецком нужно прогонять через гугл переводчик и превращать в читабельный текст на русском. Встречается специфическая терминология на тему недвижимости Германии. Я буду подсказывать, как тот или иной термин перевести на русский язык. Если мне понравится ваш стиль, цена и мне будет комфортно с вами сотрудничать, то работу буду подкидывать периодически.

Пробный текст: https://www.bfw-newsroom.de/neues-baugb-in-kraft-getreten/

Пишите, обсудим