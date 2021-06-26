Требуется разработка описаний для товаров интернет-магазина цветов. Каждое описание должно содержать 500-600 символов, быть легким и без SEO-оптимизации. Описывать букеты, их состав и подходящие поводы для подарка. Примеры работ следует отправить в личные сообщения для оценки соответствия задания.
Написать текст для лэндинга + подготовить прототип.
Есть черновой вариант текста лэндинга. Нужно доработать текст и сделать из него прототип для дизайна иверстки.
Заявки фрилансеров
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