Чем кормить уток

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  1. Биржа фриланса
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Закрыт9 заявок666 просмотров

Требуется копирайт текста. Тема животноводство. Цена за 1000 знаков без пробелов - 40 рублей.

Если указанная цена не соответствует ожиданиям, укажите свою. Я рассмотрю и возможно мы сойдёмся в цене-качестве.

Требования к тексту:

Уникальность не ниже 95% по text.ru

https://advego.com/text/seo/:

Академическая тошнотность от 6% — до 8,5%.

Слова из главного ключевого запроса должны быть самыми частотными в списке "Семантическое ядро", то есть, идут в списке первыми. Но они не должны превышать 2,3%.

Рекомендуемый размер текста 8800 - 14500 без пробелов.

Стиль текста должен быть информационным - ПРОСТЫМ, ЛАКОНИЧНЫМ, МАКСИМАЛЬНО ПОЛЕЗНЫМ И С КОНКРЕТНЫМИ ФАКТАМИ. Текст ради текста не принимается. Статья должна полностью раскрыть тему без лирических вставок и тому подобному.

Пример вступления:

"В этой статье подробно разберём вес яйца и его компонентов. Приведём таблицы с указанием значений в граммах одного куриного яйца и его калорийность. Также подробно рассмотрим маркировку отечественных и импортных яиц."

Не допустимо для использования:

  • Вводные конструкции - бесспорно, конечно, тем не менее, у каждого человека в наше время, вы уже знаете, что, без всякого сомнения, в конце концов, мало кто задумывается, задаются вопросом и тд.
  • Эмоциональные высказывания - большое количество восклицательных знаков.
  • Жаргонизмы и просторечия - ксива, зенки, ляп, видно, как на ладони, как с гуся вода, коту под хвост и тд.
  • Уменьшительно-ласкательные слова - картошечка, кошечка, пёсик, ребёночек и тд.
  • Отглагольные существительные - осуществление, нагревание и тд.
Нужно использовать:

  • Писать нужно максимально просто и понятно для обычных людей. Сразу приступайте к сути статьи - не пишите вводный абзац более 3 предложений.
  • Используйте разные форматы подачи контента (цитаты, списки, таблицы).
  • Старайтесь распределять ключевые слова по тексту.
ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1pbY-Fw1g0Vo8iM50PzlsiyfEGntQiK96bo1gqyNts6Q/edit?usp=sharing
4 года назад
aftopilot
Алексей 
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