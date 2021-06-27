Требуется разработка описаний для товаров интернет-магазина цветов. Каждое описание должно содержать 500-600 символов, быть легким и без SEO-оптимизации. Описывать букеты, их состав и подходящие поводы для подарка. Примеры работ следует отправить в личные сообщения для оценки соответствия задания.
Чем кормить уток
Требуется копирайт текста. Тема животноводство. Цена за 1000 знаков без пробелов - 40 рублей.
Если указанная цена не соответствует ожиданиям, укажите свою. Я рассмотрю и возможно мы сойдёмся в цене-качестве.
Требования к тексту:
Уникальность не ниже 95% по text.ru
Академическая тошнотность от 6% — до 8,5%.
Слова из главного ключевого запроса должны быть самыми частотными в списке "Семантическое ядро", то есть, идут в списке первыми. Но они не должны превышать 2,3%.
Рекомендуемый размер текста 8800 - 14500 без пробелов.
Стиль текста должен быть информационным - ПРОСТЫМ, ЛАКОНИЧНЫМ, МАКСИМАЛЬНО ПОЛЕЗНЫМ И С КОНКРЕТНЫМИ ФАКТАМИ. Текст ради текста не принимается. Статья должна полностью раскрыть тему без лирических вставок и тому подобному.
Пример вступления:
"В этой статье подробно разберём вес яйца и его компонентов. Приведём таблицы с указанием значений в граммах одного куриного яйца и его калорийность. Также подробно рассмотрим маркировку отечественных и импортных яиц."
Не допустимо для использования:
- Вводные конструкции - бесспорно, конечно, тем не менее, у каждого человека в наше время, вы уже знаете, что, без всякого сомнения, в конце концов, мало кто задумывается, задаются вопросом и тд.
- Эмоциональные высказывания - большое количество восклицательных знаков.
- Жаргонизмы и просторечия - ксива, зенки, ляп, видно, как на ладони, как с гуся вода, коту под хвост и тд.
- Уменьшительно-ласкательные слова - картошечка, кошечка, пёсик, ребёночек и тд.
- Отглагольные существительные - осуществление, нагревание и тд.
- Писать нужно максимально просто и понятно для обычных людей. Сразу приступайте к сути статьи - не пишите вводный абзац более 3 предложений.
- Используйте разные форматы подачи контента (цитаты, списки, таблицы).
- Старайтесь распределять ключевые слова по тексту.
Заявки фрилансеров
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