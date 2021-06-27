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Завершен1 заявка117 просмотров

Коммерческая недвижимость

4 года назад
Ilya_Brylevich
Илья 
39 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Konstantin78
Константин 
46 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$4
1 день
Escrow
Грамотный исполнитель, работу делает быстро, качественно и без ошибок. Рекомендую!
Заказчик ясно и чётко формирует ТЗ, всегда был на связи, если возникал вопрос, рекомендую однозначно!

Заявки фрилансеров

Konstantin78
Константин 
46 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад

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