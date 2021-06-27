Требуется копирайт текста на тему кормления уток. Уникальность не ниже 95%, объем 8800-14500 знаков. Стиль - простой и лаконичный, без лирических вставок. Оплата 40 рублей за 1000 знаков без пробелов.
Статья
Коммерческая недвижимость
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