Содержание перепелов

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки500 просмотров

Требуется копирайт текста. Тема животноводство. Цена за 1000 знаков без пробелов - 40 рублей.

Если указанная цена не соответствует ожиданиям, укажите свою. Я рассмотрю и возможно мы сойдёмся в цене-качестве.

Параметры текста:

Уникальность не ниже 95% по text.ru

https://advego.com/text/seo/

Академическая тошнотность от 6% — до 8,5%.

Слова из главного ключевого запроса должны быть самыми частотными в списке "Семантическое ядро", то есть, идут в списке первыми. Но они не должны превышать 3%.

Рекомендуемый размер текста без пробелов 10000 - 40000 без пробелов. Так сделано, чтобы не можно было полностью раскрыть текст.

Главный не рабавочный ключ - перепелка

Стиль текста должен быть информационным - ПРОСТЫМ, ЛАКОНИЧНЫМ, МАКСИМАЛЬНО ПОЛЕЗНЫМ И С КОНКРЕТНЫМИ ФАКТАМИ. Лирику не принимаю.

Пример вступления:

"В этой статье подробно разберём вес яйца и его компонентов. Приведём таблицы с указанием значений в граммах одного куриного яйца и его калорийность. Также подробно рассмотрим маркировку отечественных и импортных яиц."

Не допустимо для использования:

  • Вводные конструкции - бесспорно, конечно, тем не менее, у каждого человека в наше время, вы уже знаете, что, без всякого сомнения, в конце концов, мало кто задумывается, задаются вопросом и тд.
  • Эмоциональные высказывания - большое количество восклицательных знаков.
  • Жаргонизмы и просторечия - ксива, зенки, ляп, видно, как на ладони, как с гуся вода, коту под хвост и тд.
  • Уменьшительно-ласкательные слова - картошечка, кошечка, пёсик, ребёночек и тд.
  • Отглагольные существительные - осуществление, нагревание и тд.
Нужно использовать:

  • Писать нужно максимально просто и понятно для обычных людей. Сразу приступайте к сути статьи - не пишите вводный абзац более 3 предложених.
  • Используйте разные форматы подачи контента (цитаты, списки, таблицы).
  • Старайтесь распределять ключевые слова по тексту.
ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1_H22Ut50esoBX3PF0qoO7Z7jHscjdWP2cRWI82mZ0ZI/edit?usp=sharing
4 года назад
aftopilot
Алексей 
51 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

pchyolka
Ирина 
49 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$25
2 дня
Escrow
Автор выполнил заказ в срок. Стиль написания и содержания текста выше похвал! Буду и дальше работать с этим автором.
Сотрудничество с заказчиком мне понравилось. Доброжелательность, открытость к диалогу, дельные советы, которые мне очень помогли при выполнении заказа и пригодятся в дальнейшей работе. Готова к продолжению сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Валентина
 
38 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Егор
 
28 лет
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год назад
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4 года назад
Дарья
 
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2 года назад
14 отзывов
4 года назад
pchyolka
Ирина 
49 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад

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