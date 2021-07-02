Требуется копирайт текста. Тема животноводство. Цена за 1000 знаков без пробелов - 40 рублей.

Если указанная цена не соответствует ожиданиям, укажите свою. Я рассмотрю и возможно мы сойдёмся в цене-качестве.

Параметры текста:

Уникальность не ниже 95% по text.ru

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Академическая тошнотность от 6% — до 8,5%.

Слова из главного ключевого запроса должны быть самыми частотными в списке "Семантическое ядро", то есть, идут в списке первыми. Но они не должны превышать 3%.

Рекомендуемый размер текста без пробелов 10000 - 40000 без пробелов. Так сделано, чтобы не можно было полностью раскрыть текст.

Главный не рабавочный ключ - перепелка

Стиль текста должен быть информационным - ПРОСТЫМ, ЛАКОНИЧНЫМ, МАКСИМАЛЬНО ПОЛЕЗНЫМ И С КОНКРЕТНЫМИ ФАКТАМИ. Лирику не принимаю.

Пример вступления:

"В этой статье подробно разберём вес яйца и его компонентов. Приведём таблицы с указанием значений в граммах одного куриного яйца и его калорийность. Также подробно рассмотрим маркировку отечественных и импортных яиц."

Не допустимо для использования:

Вводные конструкции - бесспорно, конечно, тем не менее, у каждого человека в наше время, вы уже знаете, что, без всякого сомнения, в конце концов, мало кто задумывается, задаются вопросом и тд.

Эмоциональные высказывания - большое количество восклицательных знаков.

Жаргонизмы и просторечия - ксива, зенки, ляп, видно, как на ладони, как с гуся вода, коту под хвост и тд.

Уменьшительно-ласкательные слова - картошечка, кошечка, пёсик, ребёночек и тд.

Отглагольные существительные - осуществление, нагревание и тд.

Нужно использовать: