Требуется копирайт текста на тему кормления уток. Уникальность не ниже 95%, объем 8800-14500 знаков. Стиль - простой и лаконичный, без лирических вставок. Оплата 40 рублей за 1000 знаков без пробелов.
Содержание перепелов
Требуется копирайт текста. Тема животноводство. Цена за 1000 знаков без пробелов - 40 рублей.
Если указанная цена не соответствует ожиданиям, укажите свою. Я рассмотрю и возможно мы сойдёмся в цене-качестве.
Параметры текста:
Уникальность не ниже 95% по text.ru
Академическая тошнотность от 6% — до 8,5%.
Слова из главного ключевого запроса должны быть самыми частотными в списке "Семантическое ядро", то есть, идут в списке первыми. Но они не должны превышать 3%.
Рекомендуемый размер текста без пробелов 10000 - 40000 без пробелов. Так сделано, чтобы не можно было полностью раскрыть текст.
Главный не рабавочный ключ - перепелка
Стиль текста должен быть информационным - ПРОСТЫМ, ЛАКОНИЧНЫМ, МАКСИМАЛЬНО ПОЛЕЗНЫМ И С КОНКРЕТНЫМИ ФАКТАМИ. Лирику не принимаю.
Пример вступления:
"В этой статье подробно разберём вес яйца и его компонентов. Приведём таблицы с указанием значений в граммах одного куриного яйца и его калорийность. Также подробно рассмотрим маркировку отечественных и импортных яиц."
Не допустимо для использования:
- Вводные конструкции - бесспорно, конечно, тем не менее, у каждого человека в наше время, вы уже знаете, что, без всякого сомнения, в конце концов, мало кто задумывается, задаются вопросом и тд.
- Эмоциональные высказывания - большое количество восклицательных знаков.
- Жаргонизмы и просторечия - ксива, зенки, ляп, видно, как на ладони, как с гуся вода, коту под хвост и тд.
- Уменьшительно-ласкательные слова - картошечка, кошечка, пёсик, ребёночек и тд.
- Отглагольные существительные - осуществление, нагревание и тд.
- Писать нужно максимально просто и понятно для обычных людей. Сразу приступайте к сути статьи - не пишите вводный абзац более 3 предложених.
- Используйте разные форматы подачи контента (цитаты, списки, таблицы).
- Старайтесь распределять ключевые слова по тексту.
Выбранный исполнитель
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