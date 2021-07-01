Написать 10 текстов на кулинарную тематику

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Завершен12 заявок849 просмотров

Задача:

Подготовить 10 текстов для сайта о приготовлении популярных блюд.

Объем каждой 2000 знаков с пробелам.

Язык: русский

4 года назад
liquid8
Орлов 
38 лет
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2 года назад

Выбранный исполнитель

AKushinskaya
Анастасия 
34 года
7 лет в сервисе
Была
3 дня назад
4 года назад
$20
1 день
Escrow
Анастасия предлагает именно то, что вы хотите получить при выборе копирайтера. Стройный текст, адекватное отношение к замечанием и быстрые правки. Фантастические сроки выполнения задания.
Ответственный и позитивный заказчик. Интересный проект. Приятно работать. Рекомендую!

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