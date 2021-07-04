Есть текст - приложен. Надо изложить все более правильно, конечно, сохраняя и мой стиль)

Убрать повторы, ошибки, в т.ч. стилизационные, выстроить структуру, сделать легким для восприятия

Стиль- сторис профессионала.

Вот такие рассказы я писал: https://snob.ru/profile/32859/blog/174859 - для понимания.