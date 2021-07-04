Редактирование, рерайт текста

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок1158 просмотров

Есть текст - приложен. Надо изложить все более правильно, конечно, сохраняя и мой стиль)

Убрать повторы, ошибки, в т.ч. стилизационные, выстроить структуру, сделать легким для восприятия

Стиль- сторис профессионала.

Вот такие рассказы я писал: https://snob.ru/profile/32859/blog/174859 - для понимания.

4 года назад
leonid1973
Леонид 
54 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

linguafranca
Таша 
41 год
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
4 года назад
$12
1 день
Все чудесно! Таша, ее тексты и подход – восхитительны!
Леонид - великолепный заказчик. Работать с профессионалом всегда увлекательно, а интересный материал, нетривиально поставленная задача, максимально комфортная коммуникация и исключительно доброжелательный тон общения превращают процесс сотрудничества в настоящее удовольствие ) Спасибо за интересную задачу с творческим потенциалом ) буду рада дальнейшей работе над проектами.

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