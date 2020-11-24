Добрый день! Необходимо написать экономическую часть диплома по теме "информационная система безбарьерной городской среды". То есть проект делался полностью на добровольных началах, и получение прибыли не предусмотрено. Упор на повышение качества жизни. Консультант от университета неохотно идёт ...
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Есть простая программа-справочник, осуществляющая вставку, модификацию, удаление, поиск данных о телефонных разговорах (вышлю её исполнителю). На втором изображении представлена общая диаграмма. Необходимо разработать чертёж блок-схемы алгоритма работы пользователя по аналогии с прикреплёнными примерами. Максимальный срок - ...Контрольные, Задачи и Тесты2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать реферат на тему "добывание информации с помощью технической разведки", на первой прикреплённой фотографии это тема № 4, там же основные вопросы, которые должны быть по ней раскрыты. Объём: плюс-минус 20 страниц текста + приложение, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен3 года назад
Есть практическая работа (документ "для ПЗ", стр. 8), есть уже полностью выполненный пример (документ "otchet_ozi"). Нужно аналогичным образом выполнить расчёты и построить график для варианта № 22. Исходные данные на прикреплённых фотографиях. Оформить желательно по аналогии в ...Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнительЗавершен3 года назад