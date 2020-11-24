Ntl_Susko

Наталия Сусько Ntl_Susko

 
27 летБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Написание текста как форма протеста.

https://vk.com/ssfnsr

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
taylakov_pavel
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Реферат на тему "добывание информации с помощью технической разведки"
Всё ясно, понятно и вовремя
Ещё раз большое спасибо, результат отличный! С Вами действительно приятно иметь дело.
Ответный отзыв
taylakov_pavel
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Срочно выполнить расчёты и построить график по примеру
Приятно работать, всё четко и понятно.
Работа выполнена не только качественно, согласно всем требованиям, но и быстро. Благодарю за исполнительность и отзывчивость! В дальнейшем, при необходимости, снова обращусь к Вам за помощью.
Ответный отзыв