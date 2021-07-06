Написать текст на лендинг, только lsi-копирайтинг

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Завершен8 заявок438 просмотров

Добрый день,

Суть моего проекта лендинг по "уборкам квартир в москве", поэтому помимо текста, мне так же нужны будут "текстовые блоки" - отзывы, преимущества, небольшие описания услуг и т.д.. Вхождения ключей, lsi-фразы я предоставлю, от вас потребуется написать текст и грамотно распределить по нему lsi-фразы, чтобы текстовая релевантность была лучше, чем у конкурентов.

Хотелось бы уточнить у вас, сможете ли вы дополнительно собрать lsi-фразы для лендинга, помимо тех, которые я предоставлю в ТЗ?

Если вам это интересно, то назовите пожалуйста свою цену за 1000 символов или за весь заказ. Примерный объем текст + текстовые фрагменты 10 000 символов б.п.

Заранее спасибо за ответ!

4 года назад
hey-apple-hey
Андрей 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

MariaV
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$25
6 дней
Escrow
Возникли небольшие разногласия по трактовке ТЗ, после объяснений все правки были внесены оперативно. Спасибо за текст.
Очень чёткий, в хорошем смысле дотошный заказчик, рекомендую.

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MariaV
Мария 
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