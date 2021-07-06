Требуется копирайт текста на тему кормления уток. Уникальность не ниже 95%, объем 8800-14500 знаков. Стиль - простой и лаконичный, без лирических вставок. Оплата 40 рублей за 1000 знаков без пробелов.
Написать текст на лендинг, только lsi-копирайтинг
Добрый день,
Суть моего проекта лендинг по "уборкам квартир в москве", поэтому помимо текста, мне так же нужны будут "текстовые блоки" - отзывы, преимущества, небольшие описания услуг и т.д.. Вхождения ключей, lsi-фразы я предоставлю, от вас потребуется написать текст и грамотно распределить по нему lsi-фразы, чтобы текстовая релевантность была лучше, чем у конкурентов.
Хотелось бы уточнить у вас, сможете ли вы дополнительно собрать lsi-фразы для лендинга, помимо тех, которые я предоставлю в ТЗ?
Если вам это интересно, то назовите пожалуйста свою цену за 1000 символов или за весь заказ. Примерный объем текст + текстовые фрагменты 10 000 символов б.п.
Заранее спасибо за ответ!
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