Требуется копирайтинг текста на тему животноводства с уникальностью не ниже 95%. Объем текста 10000-40000 знаков без пробелов. Стиль - информационный, простой и лаконичный, с конкретными фактами. Главное ключевое слово - перепелка, с правильным распределением по тексту. Цена 40 рублей за 1000 знаков без пробелов.