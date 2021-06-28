Требуется написать 20 информационных статей на тему копчения. Каждая статья должна содержать около 5000 символов. Оплата составляет 40 рублей за 1000 символов без пробела. Подробные требования к статьям будут предоставлены отдельно.
Проверить орфографию, поправить стилистику
Нужно в Figma поправить стилистику и проверить орфографию.
Нужно сделать сейчас
Ссылка
https://www.figma.com/file/IYnO9uTVSBek4GoIbmaL01/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82?node-id=1%3A2
Выставляйте окончательный платеж с учетом что оплата через БС
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