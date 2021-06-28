Проверить орфографию, поправить стилистику

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Завершен2 заявки388 просмотров

Нужно в Figma поправить стилистику и проверить орфографию.

Нужно сделать сейчас

Ссылка

https://www.figma.com/file/IYnO9uTVSBek4GoIbmaL01/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82?node-id=1%3A2

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FigmaNode.js
4 года назад
ArtemBA
Артем 
43 года
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Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Elenaelena2407
Елена 
28 лет
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Была
5 месяцев назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
все ок
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Наталья
 
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Была
3 года назад
4 года назад
Elenaelena2407
Елена 
28 лет
4 года в сервисе
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