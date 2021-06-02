Текст для лендинга на англ языке Мы вам дадим информацию а вы структурно все разместите на лендинге, 6-8 блоков должен быть ленд Занимаемся трудоустройство в Грецию. Бюджет не большой Сроки 1-2-3 ...
Написать тексты для триггерных e-mail рассылок
Короткие дружелюбные тексты для триггерных писем.
Есть образец, который нужно переделать.
Могут быть правки после согласования.
Заявки фрилансеров
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