Написание Мета описания и Мета заголовка

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Закрыт3 заявки437 просмотров

Требуется для достаточно популярного сайта написать Профессионально Мета Описание и Мета Заголовок. Также у вас должен быть опыт в данной сфере. Без него скорей всего у вас ничего не получиться. Желательное осознание психологий (На что склонен нажать человек и так далее. Что привлекает человека). Возможное дальнейшее сотрудничество на постоянной основе. Сайт хорошо СЕО оптимизирован. Сайту уже более 10 лет. При начале сотрудничества вам потребуется написать мета описание и мета заголовок для одной станицы. После чего мы проверим эффективность вашей роботы и будем рассматривать сотрудничество.

4 года назад
yunyi_admin
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