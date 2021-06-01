Оригинальный контент

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Закрыт7 заявок398 просмотров

Написать оригинальный, текст по существу для сайта Юридических услуг. Контент не должен содержать пустые слова, вода не нужна, только - точное описание конкретного раздела по названию. Каждый раздел-заголовок, должен содержать текст до 300 символов без пробела. Работа объемная + специфическая, текст который не понравится вышлю обратно на доработку. Перед тем как приступить к работе, нужно выполнить несколько вариантов проверочных статьей. Например - (статья-текст) 1.  Услуги Юриста по Банкротству,  (статья-текст)  2.  Полиграф, зачем он нужен и какие виды проверок бывает?    (статья-текст) 3. что такое НН Наружное наблюдение и зачем он нужен?

Сроки выполнения работ и оплату стоимости обсудим при переписке.

4 года назад
AlexShtorm
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