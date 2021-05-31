Написать 20 отзывов и разместить их на отзовиках.

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Закрыт33 заявки819 просмотров

Здравствуйте,

Необходимо написать 20 отзывов о гостинице и разместить их на отзовиках.

Примеры отзывов, а также ссылки на отзовики вышлем.

Отзывы нужны не большие на 3-7 предложений.

Ждем ваши предложения по срокам и стоимости.

4 года назад
masite
40 лет
15 лет в сервисе
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Заявки фрилансеров

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