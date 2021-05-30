Разбить текст на смысловые блоки для лендинга

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Закрыт1 заявка537 просмотров

Есть неструктурный текст , необходимо его разбить на смысловые блоки , сделать к некоторым из них описание.  И подготовить крупноблочный прототип для ui дизайнера( желательно в фигме.) Новички без отзывов мимо сразу

Figma
4 года назад
danilgaleyev
Данил 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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